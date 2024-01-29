29 января, 13:03,
обновлено 29 января, 13:18

Премьер Грузии заявил, что покидает пост

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. AP Photo/ Manu Fernandez
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© AP Photo/ Manu Fernandez

Ираклий Гарибашвили сообщил, что возглавит правящую партию

ТБИЛИСИ, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свою должность.

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"Хочу сообщить общественности о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра", - сказал он на брифинге в правительстве.

Гарибашвили заявил, что политсовет правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" предложил ему стать председателем политического объединения. "Я получил предложение от политсовета занять пост председателя партии. В связи с этим состоится съезд 1 февраля", - сказал он. 

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