Премьер Грузии заявил, что покидает пост

Ираклий Гарибашвили сообщил, что возглавит правящую партию

ТБИЛИСИ, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свою должность.

"Хочу сообщить общественности о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра", - сказал он на брифинге в правительстве.

Гарибашвили заявил, что политсовет правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" предложил ему стать председателем политического объединения. "Я получил предложение от политсовета занять пост председателя партии. В связи с этим состоится съезд 1 февраля", - сказал он.