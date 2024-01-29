Главы МИД АСЕАН выступили за укрепление мира и безопасности в Южно-Китайском море

Они также подтвердили важность соблюдения норм международного права

ХАНОЙ, 29 января. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступили за укрепление мира и безопасности в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам неформальной встречи министров иностранных дел АСЕАН, прошедшей в Луангпхабанге.

"Мы подтверждаем важность поддержания и укрепления мира, безопасности, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Южно-Китайском море", - отмечается в коммюнике. Министры также подчеркнули необходимость принятия мер по укреплению доверия между сторонами в ЮКМ и подтвердили важность соблюдения норм международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Главы внешнеполитических ведомств стран ассоциации призвали к ответственному выполнению всех положений подписанной в 2002 году АСЕАН и Китаем Декларации о правилах поведения сторон в ЮКМ, а также к скорейшему принятию эффективного и предметного Кодекса о правилах поведения сторон.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и в настоящее время объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии с общим населением около 650 млн человек и ВВП более $3 трлн - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2024 году председательство в АСЕАН по принципу ротации перешло от Индонезии к Лаосу.