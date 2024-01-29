Посол Палестины: прекращение финансирования БАПОР может нарушать Конвенцию о геноциде

Как заявил Салах Абдель Шафи, поддержка со стороны агентства "необходима для выживания палестинского населения"

ВЕНА, 29 января. /ТАСС/. Решение ряда стран Запада приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений о причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года может нарушать их обязательства по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель Палестины при международных организациях в Вене Салах Абдель Шафи.

"Я глубоко шокирован действиями этих государств. Только в секторе Газа в БАПОР работают 13 тыс. человек. Из-за обвинений в адрес 12 сотрудников, которые еще не расследовали и не прояснили, этими государствами было принято решение, которое коллективно наказывает миллионы палестинцев в исключительно критический момент. И все это всего лишь через день после того, как Международный суд пришел к выводу, что Израиль, возможно, совершает геноцид в секторе Газа. Необходимо будет определить, нарушают ли действия этих государств их обязательства по Конвенции о геноциде", - отмечается в заявлении палестинского дипломата, текст которого ТАСС передали в пресс-службе дипмиссии.

По словам посла Палестины в Вене, поддержка со стороны БАПОР "необходима для выживания палестинского населения". "Гуманитарная помощь, от которой зависят 2 млн человек в секторе Газа, сейчас находится под угрозой полного прекращения", - подчеркнул Абдель Шафи.

Ранее ряд стран, включая Австрию, Великобританию, Канаду, США и ФРГ объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить несколько сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в 2023 году.