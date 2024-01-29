Депутат Рады сообщил, что 3,4 млн украинцев прячутся от властей из-за нежелания идти в ВСУ

Глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха добавил, что власти не знают, где именно находятся эти люди, но они принимают участие в экономических процессах

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Почти 3,5 млн украинцев скрываются от властей страны, чтобы не попасть в армию, эти люди находятся на территории Украины и участвуют в экономических процессах. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"На сегодняшний день есть как минимум 3,4 млн мужчин, о которых все, что знает государство, - это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, не учатся и не трудоустроены", - приводит его слова украинское издание "Фокус".

Депутат добавил, что власти не знают, где именно находятся эти люди, но они принимают участие в экономических процессах. В то же время, по словам Наталухи, украинцы могут перестать пользоваться услугами государственных банков, снимать наличные деньги, пользоваться кредитными картами, а также путешествовать для того, чтобы их не могли найти государственные органы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее в декабре прошлого года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации.