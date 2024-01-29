FT: Западу нужно два года, чтобы произвести достаточно боеприпасов для Киева

По данным газеты Financial Times, нехватка боеприпасов связана с дефицитом квалифицированных специалистов

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Западным оборонным компаниям нужно два года для того, чтобы нарастить производство боеприпасов для Украины и догнать Россию по этому показателю. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Западным предприятиям оборонно-промышленного комплекса потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов, чтобы украинские военнослужащие были снабжены так же хорошо, как и российские", - сообщил газете представитель руководства одной из компаний.

Нехватка боеприпасов, по информации издания, связана, в частности, с дефицитом квалифицированных специалистов.