Суд ООН вынесет 2 февраля решение по приемлемости иска Украины к РФ, касающегося геноцида

Вердикт должна зачитать председатель суда Джоан Донохью

ГААГА, 29 января. /ТАСС/. Международный суд ООН 2 февраля вынесет решение по своей юрисдикции и приемлемости дела для рассмотрения в рамках поданного Украиной иска к РФ о применении конвенции о геноциде. Об этом говорится в заявлении суда.

"Решение по предварительным возражениям, поданным РФ в рамках дела об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, будет вынесено 2 февраля", - отмечается в документе.

Вердикт должна зачитать председатель суда Джоан Донохью, начало слушаний запланировано на 15:00 (17:00 мск).

Украина подала в Международный суд ООН иск, касающийся интерпретации, применения и выполнения конвенции о геноциде, 26 февраля 2022 года, сразу же после начала специальной военной операции. В нем Киев отвергает, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения СВО. Россия поставила под вопрос приемлемость иска для рассмотрения и юрисдикцию суда в отношении этого дела. Как заявляли в МИД РФ, "претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP", но "к этим вопросам упомянутая конвенция не имеет никакого отношения".