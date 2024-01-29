Reuters: "Моссад" обвинил 190 сотрудников БАПОР в помощи ХАМАС 7 октября

Они составляют почти 15% от общего числа сотрудников агентства в Газе, насчитывающего около 13 тыс. человек, отмечает агентство

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Израильская разведка "Моссад" обвинила 190 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в причастности к убийствам и похищениям во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года и опубликовала их список. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет спецслужбы.

Согласно документу, эти сотрудники БАПОР обвиняются в помощи палестинскому радикальному движению ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября. 190 работников составляют почти 15% от общего числа сотрудников агентства в Газе, насчитывающего около 13 тыс. человек, отмечает Reuters.

Несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля. 28 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Управление служб внутреннего надзора ООН начало расследование по этому вопросу.