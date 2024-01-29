29 января, 15:11,
обновлено 29 января, 15:36
Палестино-израильский конфликт

NBC: участники переговоров о заложниках ХАМАС договорились об основах новой сделки

AP Photo/ Sam McNeil
© AP Photo/ Sam McNeil

По данным телекомпании, сделка предусматривает поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей, которое будет сопровождаться поэтапными паузами в боевых действиях и поставками гуманитарной помощи в сектор Газа наряду с обменом палестинскими заключенными

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Участники переговоров из Израиля, США, Египта и Катара договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

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По ее информации, сделка предусматривает поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей, которое будет сопровождаться поэтапными паузами в боевых действиях и поставками гуманитарной помощи в сектор Газа наряду с обменом палестинскими заключенными.

Как сообщил источник телекомпании, в понедельник движению ХАМАС будет представлен соответствующий проект соглашения.

В переговорах участвовали премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и руководители спецслужб других стран, отмечает NBC. 

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