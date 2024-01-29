Лидеры ЕС отказались стоять рядом с Мишелем на саммите "Италия - Африка"

Инцидент произошел на церемонии фотографирования

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза отказались стоять рядом с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на церемонии фотографирования на саммите "Италия - Африка" в Риме. Церемонию транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Роберта Метсола, а также премьер Италии Джорджа Мелони начали занимать места в центре группы европейских и африканских лидеров, выстроившихся для общего фото в четыре ряда плечом к плечу. Однако, несмотря на плотную расстановку глав государств, фон дер Ляйен и Метсола встали в шаге от Мишеля, разговаривая между собой и будто не замечая образовавшееся в самом центре будущего кадра пустое пространство.

Это пустое место попыталась занять Мелони, однако ее помощник немедленно порекомендовал ей встать в другом ряду. В результате по левую руку от Мишеля на фото разместился президент Туниса Каис Саид, а справа в центре группы участников саммита осталось пустое пространство, которым от главы Евросовета "отгородились" фон дер Ляйен и Метсола.

Мишель серьезно подорвал свою репутацию в европейских политических кругах, объявив 6 января о намерении покинуть пост главы Европейского совета до окончания своих полномочий 30 ноября 2024 года ради участия в выборах в Европарламент в июне. Этот шаг был воспринят многими действующими европейскими политиками и СМИ как удар по престижу Евросовета. Мишель подвергся острой публичной критике. В результате 26 января он объявил, что пересмотрел свое решение и согласен остаться на посту главы Евросовета до конца, отказавшись от участия в выборах.