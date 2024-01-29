Венгрия и Украина создадут временную комиссию для решения вопросов нацменьшинств

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что комиссия должна будет представить ответы на вопросы венгерской стороны о правах национальных меньшинств через 10 дней

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Будапешт и Киев создадут специальную комиссию, которая через 10 дней должна будет представить ответы на вопросы венгерской стороны о правах национальных меньшинств на Украине. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов, которые у нее есть к защите прав лиц, относящихся к нацменьшинствам. Мы этот перечень получили. Мы договорились, что под эгидой двух министерств иностранных дел мы соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача - через 10 дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из перечня тех вопросов, которые мы получили, нуждается в решении или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность", - сказал Кулеба на пресс-конференции в Киеве с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Видеофрагмент пресс-конференции опубликовало украинское издание "Фокус".

Будапешт добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и предупредил, что в противном случае не поддержит стремление Украины к евроинтеграции. 8 декабря 2023 года Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время ограничения в использовании русского языка на Украине сохраняются и становятся бессрочными.

Правительство Венгрии заявило, что изучит этот документ и посмотрит, как он будет выполняться на практике. В целом Будапешт достаточно скептически отреагировал на попытки Киева исправить ситуацию, напомнив, что за последние восемь лет правам венгерской общины в Закарпатье был нанесен слишком большой ущерб.