Задержанного в Финляндии россиянина Тордена обвиняют в нарушении запрета на въезд в ЕС

Газета Helsingin Sanomat сообщила, что у него есть запреты на въезд в Шенген, наложенные Норвегией и Чехией

ХЕЛЬСИНКИ, 29 января. /ТАСС/. Россиянина Воислава Тордена, задержанного в конце июля в Финляндии, обвинили в нарушении запрета на въезд в Евросоюз. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Издание сообщает, что Торден имеет запреты на въезд в Шенген, наложенные Норвегией и Чехией. "В суде будет обсуждаться, действовал ли он намеренно и знал ли, что ему не разрешат въехать в Финляндию, пусть у него и были необходимые документы для въезда", - сказал прокурор Саку Тиелинен.

Рассмотрение дела состоится во вторник в суде города Коувола.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала арестовать Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине. Согласно ордеру на арест, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах. 8 декабря Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, отказав в его экстрадиции на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан финскими пограничниками.

Торден, ранее носивший имя Ян Петровский, - гражданин РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены на Донбассе. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики.

Как ранее сообщили ТАСС в посольстве РФ в Финляндии, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации, готовы к дальнейшей защите прав Тордена.