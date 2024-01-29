СМИ: ИГ использовала для нападения в стамбульской церкви спящие ячейки

По данным телеканала A-haber, силовиками удалось предотвратить более масштабные акции насилия

СТАМБУЛ, 29 января. /ТАСС/. Запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) использовала так называемые спящие ячейки для нападения в католической церкви Стамбула. Силовиками удалось предотвратить более масштабные акции насилия, задержав нападавших и подозреваемых в причастности к произошедшему, сообщает телеканал A-haber со ссылкой на источники в правоохранительных органах, которые проводят расследование.

По данным следствия, оба нападавших, которых в спецслужбах называют представителями спящих ячеек или одиночками, готовыми к совершению терактов, получили приказ на совершение вооруженного нападения через соцсети, подконтрольные ИГ. Полиция в результате проведенных 28 января операций изъяла цифровые носители, подтверждающие причастность ИГ к стрельбе в храме, кроме того, в Белградском лесу Стамбула были найдены части огнестрельного оружия, с использованием которого планировались новые акции насилия.

По информации газеты Sabah, полиция выяснила, что ИГ ранее планировала теракты на Новый год в церкви Святой Марии в районе Балат, где находится Константинопольская патриархия, а также в синагоге. Планы террористов были сорваны, задержаны 32 человека, 25 из которых впоследствии арестованы, 2 высланы из Турции, отмечает издание.

О проведении антитеррористической акции в конце декабря сообщал глава МВД Турции Али Ерликая, не уточняя цели ИГ.

Стрельба в церкви

Инцидент в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер произошел 28 января во время воскресной молитвы. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. Глава МВД Турции позже сообщил, о задержании 47 человек по подозрению в причастности к стрельбе, среди них числятся граждане России и Таджикистана. Он также указал, что нападавшие могут быть связаны с ИГ.

По последним данным полиции, число задержанных по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле возросло до 51. 23 из них будут высланы из Турции. Решение по остальным 27 будет принято по окончании допросов.

Следствие установило, что непосредственные исполнители прибыли к церкви на автомашине с польскими номерами. Она в течение года не появлялась на дорогах общего пользования в Стамбуле. По информации агентства IHA, выстрелы совершил нападавший с инициалами Д. Т., который является гражданином РФ. У гражданина Таджикистана с инициалами А. К. заклинило оружие.

В консульстве РФ в Стамбуле сообщили ТАСС, что запросили МВД Турции и выясняют информацию о личности задержанного.