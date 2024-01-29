Эксперт заявил, что смена премьера в Грузии скажется только на внутренней политике

Политолог Рамаз Сакварелидзе отметил, что перестановки коснутся не только премьера, но и других членов кабинета министров

ТБИЛИСИ, 29 января. /ТАСС/. Отставка премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и ожидаемый приход на этот пост главы правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе повлияет на внутреннюю политику страны, а на внешней не отразится. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал политолог Рамаз Сакварелидзе.

"Пока сложно сказать, [изменится ли что-то в грузинской политике,] но, вероятно, рокировка Ираклиев была сделана не даром. Я думаю, изменения в исполнительной власти будут ощутимыми, важными, что, наверное, изменит внутренние процессы. Во внешнеполитических векторах, сомневаюсь, чтобы произошли какие-то изменения", - отметил Сакварелидзе. По мнению эксперта, перестановки коснутся не только премьера, но и других членов кабинета министров.

Говоря о возможных причинах смены главы правительства, Сакварелидзе вспомнил слова основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, который в конце прошлого года заявил о том, что возвращается в политику в качестве почетного председателя партии. Причиной своего возвращения он назвал контроль над тем, чтобы внутренние процессы в партии не привели к ее развалу в отсутствие реальной конкуренции со стороны оппозиции. Также он заявил об опасности возникновения коррупции. "Так как основным мотивом [возвращения Иванишвили] стало существование группировок (кланов внутри партии - прим. ТАСС) и коррупции, вероятно, эти процессы изменятся руками Иванишвили", - отметил эксперт.

По словам Сакварелидзе, отношения Грузии как с Западом, так и Китаем, с которым недавно было оформлено стратегическое сотрудничество, не изменятся. При этом, эксперт отмечает, что для Европы Гарибашвили был, возможно, "грубоват", а более дипломатичная стилистика Кобахидзе немного упростит отношения с Европой, но "существенные изменения не ожидаются".

Что касается отношений с Россией, то они, по мнению политолога, останутся на том же уровне.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост. Он также сообщил, что получил предложение занять должность председателя правящей партии. Как подтвердили распространенную в СМИ информацию вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе и лидер правящей фракции в парламенте Мамука Мдинарадзе, правящая партия решила выдвинуть на пост премьера кандидатуру Кобахидзе. Кадровые перестановки будут приняты на съезде партии 1 февраля.