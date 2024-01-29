Израиль зафиксировал новые обстрелы со стороны Ливана

Военные нанесли ответные удары

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новые обстрелы северных районов страны с территории Ливана и нанесли ответные удары. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня был зафиксирован ряд запусков [снарядов] со стороны Ливана, которые достигли севера Израиля. В ответ военнослужащие Армии обороны нанесли удары по источникам огня, а также по дополнительным районам в Ливане", - говорится в сообщении.

Кроме того, нанесены новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на ливанской территории, добавили в армии. "Истребители Армии обороны Израиля нанесли точные удары по двум военным объектам "Хезболлах", в которых было выявлено несколько террористов "Хезболлах", в районе Яруна на юге Ливана", - проинформировали в пресс-службе.

Помимо этого, израильские военные нанесли удар по пусковой установке, использовавшейся для обстрелов северных районов Израиля, отмечается в сообщении.

По оценке израильской армии, "Хезболлах" "намеренно размещает свою военную инфраструктуру в жилых районах, используя ливанских гражданских лиц в качестве живого щита для своей террористической деятельности". "Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и атаки против Израиля нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН 1701. Армия обороны Израиля продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы", - заключили военные.