Украина и Венгрия обсудили перспективу открытия новых пунктов пропуска на границе стран

Они могут появиться в Закарпатье

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Украинская и венгерская стороны обсудили перспективы открытия новых пограничных пунктов пропуска в Закарпатье. Об этом сообщил глава администрации Закарпатской области Виктор Микита по итогам переговоров в Ужгороде руководителей МИД Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто при участии главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

"На встрече обсудили открытие перспективных пунктов пропуска между Украиной и Венгрией в пределах Закарпатской области, расширение работы имеющихся пунктов для пропуска грузовых транспортных средств с изменением режима функционирования отдельных из них", - написал он в Telegram-канале.

По словам Микиты, были также затронуты вопросы реконструкции моста в пункте пропуска "Тиса (Чоп) - Загоны" и пограничной инфраструктуры других пунктов пропуска.