Сийярто заявил, что Венгрия и Украина не обсуждали соглашение по вопросам безопасности

Глава МИД Венгрии подтвердил, что, как и прежде, Будапешт не планирует поставлять оружие Киеву

БУДАПЕШТ, 29 января. /ТАСС/. Будапешт и Киев не обсуждали на переговорах вопрос о подготовке соглашения в области безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде (Закарпатская область Украины).

На совместной пресс-конференции журналисты поинтересовались у Сийярто, намерена ли Венгрия заключить с Украиной такое же соглашение по вопросам обороны и безопасности, какое заключила Великобритания. "Мы не затрагивали сегодня конкретно этот вопрос. Вы знаете позицию Венгрии. У Великобритании, вероятно, более амбициозная позиция", - ответил глава МИД, пресс-конференция которого транслировалась телеканалом М1.

Он подтвердил, что Венгрия, как и прежде, не планирует поставлять оружие на Украину. В то же время Будапешт продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, заверил Сийярто.