Права венгров в Закарпатье и вопрос прекращения помощи Киеву. События вокруг Украины

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, и заявил, что будет счастлив, если бывший глава Белого дома добьется мира на Украине за 24 часа.

Почти 3,5 млн украинских мужчин скрываются от властей страны, чтобы не попасть в армию, сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные отразили за сутки шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, три атаки на купянском направлении и одну атаку на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России. На всех направлениях, включая запорожское, краснолиманское и херсонское, противник потерял за сутки до 680 бойцов.

Войсками РФ за сутки были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ, отметили в военном ведомстве. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена украинская живая сила и военная техника в 109 районах.

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили реактивный снаряд HIMARS и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в МО РФ.

"Мир за 24 часа"

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, и заявил, что будет счастлив, если бывший глава Белого дома добьется мира на Украине за 24 часа. В интервью германскому телеканалу ARD Зеленский подчеркнул, что большинство республиканцев и демократов выступают за поддержку Украины. Он считает маловероятным тот факт, что "политика Соединенных Штатов зависит от одного единственного человека".

Бегство от армии

Численность украинской армии в настоящее время составляет около 880 тыс. человек, сообщил Зеленский, назвав украинскую армию "миллионной". Он добавил также, что за границу уехало 6,5-7,5 млн человек.

Почти 3,5 млн украинских мужчин скрываются от властей страны, чтобы не попасть в армию, но находятся на территории Украины, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Он добавил, что власти не знают, где именно находятся эти люди, но они принимают участие в экономических процессах. В то же время, по словам Наталухи, украинцы могут перестать пользоваться услугами государственных банков, снимать наличные деньги, пользоваться кредитными картами, а также путешествовать для того, чтобы их не могли найти государственные органы.

Расследование фактов воровства на Украине

Евросоюз ожидает честного расследования фактов коррупции и воровства на Украине при поставках оружия, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Мы осведомлены о сообщениях о коррупции в отношении поставок ряда видов вооружений на Украину. Нам известно, что правительство Украины запустило расследование этих фактов", - сказал он.

Три генеральных инспектора ключевых американских ведомств, в том числе Минобороны и Госдепартамента, прибыли в Киев, где обсудят вопрос контроль над распределением получаемой Украиной помощи, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

Миротворческие усилия и права венгров

Адресованное Украине предложение Венгрии принять у себя мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта остается в силе, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде (Закарпатская область Украины).

Затронув тему прав венгерского меньшинства в Закарпатье, Сийярто отметил, что Будапешт не требует для украинских венгров каких-то новых прав, но считает, что их права, существовавшие до 2015 года, должны быть полностью восстановлены.

Давление на Венгрию

Сообщение газеты Financial Times о планах ЕС оказать экономическое давление на Венгрию, чтобы добиться выделения помощи Киеву, основано на реальном документе, однако в нем "не содержится конкретного плана действий в отношении Будапешта", сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС. Он при этом выступил с утверждением, что документ "не отражает состояние продолжающихся переговоров по бюджету ЕС между послами или между лидерами ЕС".

Ранее FT со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ ЕС сообщила, что Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны. Издание отмечало, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением "напугать рынки".

Венгрия не поддастся на шантаж и политическое давление со стороны Евросоюза, который пытается заставить ее одобрить финансирование Украины, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока комментируя эту информацию.