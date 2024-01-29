Чешский эксперт прогнозирует возможность размещения ядерного оружия США в Польше

Лукаш Визингр также считает, что "Вашингтон, размещая ядерное оружие в Великобритании, реагирует на растущую угрозу со стороны Москвы"

ПРАГА, 29 января. /ТАСС/. Чешский эксперт в области безопасности Лукаш Визингр прогнозирует возможность размещения ядерного оружия США после Великобритании в Польше. Об этом он заявил новостному порталу seznamzpravy.cz.

"Вашингтон, размещая ядерное оружие в Великобритании, реагирует на растущую угрозу со стороны Москвы, - привел портал слова эксперта. - Приходит на размышление [в качество возможного места размещения ядерного оружия] Польша, которая уже и сама объявила, что хотела бы подключиться к программе разделения [с США обеспечения своей безопасности] с помощью [устрашения] ядерным оружием. Это решение [Варшавы] было принято в качестве реакции на объявление Москвой, что она переместит ядерное оружие в Белоруссию. В случае с Польшей, я считаю, что в обозримой перспективе это произойдет".

Размещение ядерного оружия в государствах, которые им не владеют, имеет смысл лишь в том случае, если они обладают собственной авиацией, которая может доставить его к месту применения. Такими самолетами в Польше, по словам эксперта, могут стать американские сверхзвуковые истребители F-35.