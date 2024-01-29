В Приднестровье не будут открывать участки на выборах президента РФ

Открытие участков недопустимо без согласия конституционных властей страны, заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Власти Молдавии не намерены открывать избирательные участки на выборах президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. Об этом сообщил в эфире Radio Moldova министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой.

"Открытие участков в Приднестровье недопустимо, без согласия конституционных властей страны", - сказал Попшой. По его словам, если власти Приднестровья все же откроют эти участки, у руководства страны "должен быть план". "Мы не должны допустить подобного, если это произойдет, то придется принять меры", - сказал глава МИД.

По словам Попшоя, запрос властей РФ на открытие участков в Молдавии еще обсуждается. Он подчеркнул, что власти "в любых условиях не могут запретить открытие избирательного участка на территории посольства России".

Ранее МИД Молдавии сообщил, что изучает поступивший запрос на открытие на своей территории избирательных участков к выборам президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года.

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее проевропейской Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ прозвучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики. Тогда Молдавия потребовала выслать из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ. Из Москвы последовали ответные меры.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В Молдавии и непризнанном Приднестровье проживают несколько сотен тысяч российских граждан.