Остин заявил, что США примут необходимые меры для защиты своих сил на Ближнем Востоке

Министр обороны США отметил, что "возмущен и опечален" гибелью трех американских военных в результате атаки на сирийско-иорданской границе

ВАШИНГТОН 29 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин вновь заявил, что Вашингтон примет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих сил на Ближнем Востоке в свете гибели трех американских военных в результате атаки на сирийско-иорданской границе.

Остин на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Пентагоне отметил, что "возмущен и опечален" произошедшим. "Президент [США Джо Байден] и я не потерпим нападений на американские силы. И мы предпримем все необходимые действия для защиты США и наших военных", - добавил министр.

"Я рад возвращению в Пентагон. Я хорошо себя чувствую и восстанавливаюсь, все еще восстанавливаюсь", - отметил Остин. Он вернулся к очной работе в Пентагоне после госпитализации в начале января с осложнениями, вызванными лечением рака простаты.

Министр обороны США выступил с утверждением, что Столтенберг поддержал "единство и решимость НАТО в период самых серьезных вызовов для трансатлантической безопасности с конца холодной войны".

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки с применением беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее телеканал CNN уточнил, что пострадали 34 военных. Остин ранее обещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время в подходящем месте".

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.