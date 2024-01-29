Израиль заявил о прогрессе в вопросе возвращения жителей приграничных с Газой районов

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание по этому вопросу

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросу возвращения в свои дома жителей южных районов страны, граничащих с сектором Газа. Об этом сообщила по итогам заседания канцелярия главы правительства, отметив, что в этом вопросе достигнут "значительный прогресс".

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня (в понедельник, 29 января - прим. ТАСС) провел встречу, посвященную вопросу возвращения жителей юга в свои дома. <...> Достигнут существенный прогресс в подготовке [возвращения жителей приграничных районов], и сейчас делаются последние уточнения, чтобы продвинуть этот вопрос", - говорится в сообщении.

"Решения [по этому вопросу] вскоре будут вынесены на обсуждение правительства", - добавили в канцелярии.

Жители приграничных с сектором Газа районов были эвакуированы после того, как 7 октября прошлого года эту часть Израиля атаковали боевики радикального палестинского движения ХАМАС. Эта атака сопровождалась убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.