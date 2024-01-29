Сийярто заявил, что Венгрии и Украине предстоит долгий путь по восстановлению доверия

Глава МИД Венгрии провел переговоры с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде

БУДАПЕШТ, 29 января. /ТАСС/. Венгрия и Украина должны пройти еще долгий путь, чтобы восстановить взаимное доверие, подорванное в последние годы. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде (Закарпатская область Украины).

"Мы приехали сюда с целью восстановления атмосферы доверия в наших двусторонних отношениях. Думаю, мы можем согласиться с тем, что сделали обнадеживающие шаги в этом направлении. Нам предстоит пройти долгий путь, нам предстоит проделать много работы, но мы, венгерская сторона, готовы выполнить эту работу", - сказал Сийярто на совместной пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.