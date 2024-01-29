В Рио-де-Жанейро продлили на два месяца усиленное патрулирование для борьбы с бандитами

По данным бразильского Минюста, 300 агентов будут круглосуточно осуществлять патрулирование автотрасс совместно с полицией региона

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 января. /ТАСС/. Силы Нацгвардии Бразилии продолжат усиленное патрулирование в Рио-де-Жанейро до 31 марта. Об этом сообщает официальный онлайн-вестник бразильского правительства.

"Мандат сил Национальной гвардии по поддержанию общественной безопасности и оказанию содействия федеральным и региональным силам правопорядка в штате Рио-де-Жанейро продлевается до 31 марта", - говорится в сообщении.

По данным бразильского Минюста, в ведении которого находятся силы Национальной гвардии, 300 агентов будут круглосуточно осуществлять патрулирование автотрасс совместно с полицией региона. Цель операции - заблокировать пути нелегального оборота грузов, используемые преступными группировками. Ожидается также, что контингент сил Нацгвардии поможет правоохранителям удержать под контролем преступность в феврале и марте. На этот период приходится пик туристического сезона и знаменитый карнавал.

Руководство штата Рио-де-Жанейро обратилось за помощью к федеральному правительству Бразилии в октябре 2023 года. Тогда в результате действий организованной преступности в регионе был отмечен резкий рост числа насильственных преступлений, а также хищений коммерческих грузов на основных магистралях штата.