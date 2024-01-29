Президент Франции намерен обсудить аграрный кризис в ЕС с главой Еврокомиссии

По данным агентства AFP, Макрон намерен обсудить с фон дер Ляйен торговое соглашение между ЕС и Южноамериканским общим рынком, обязательства по сохранению под паром части пахотных земель и поступление украинской сельхозпродукции на рынки

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен поднять тему кризиса в сельскохозяйственной отрасли стран ЕС на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен во время саммита в Брюсселе 1 февраля. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление представителя Елисейского дворца.

Встреча должна пройти перед началом внеочередного саммита, основной темой которого станут вопросы распределения бюджета ЕС. Французский лидер рассчитывает обсудить с фон дер Ляйен торговое соглашение между ЕС и Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"), обязательства по сохранению под паром части пахотных земель и поступление украинской сельхозпродукции на рынки ЕС. Помимо главы ЕК, Макрон рассчитывает поднять эту тему в беседе с другими лидерами европейских стран.

В Елисейском дворце напомнили, что Макрон регулярно выступал против заключения соглашения о свободной торговле с "Меркосур" и, как считают в Париже, ЕК также пришла к выводу, что в нынешнем виде соглашение реализовать невозможно. "Насколько мы понимаем, она поручила своим переговорщикам прекратить переговоры, которые проходили в Бразилии, и, в частности, [был отменен] визит, который был запланирован вице-председателем ЕК в случае заключения сделки", - цитирует агентство представителя Елисейского дворца.