29 января, 17:30,
обновлено 29 января, 17:38

В Раде заявили, что Залужному объявили об отставке с должности главкома ВСУ

Валерий Залужный. Kaniuka Ruslan/ Ukrinform/ Sipa USA via Reuters Connect
Валерий Залужный
© Kaniuka Ruslan/ Ukrinform/ Sipa USA via Reuters Connect

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко при этом сообщил, что соответствующего указа пока нет

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет.

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Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Залужному объявили об отставке, но указа пока нет", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Минобороны Украины в свою очередь назвало неправдой сообщения об отставках Залужного и министра обороны Рустема Умерова. 

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