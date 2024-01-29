В Раде заявили, что Залужному объявили об отставке с должности главкома ВСУ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет.
Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
"Залужному объявили об отставке, но указа пока нет", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.
Минобороны Украины в свою очередь назвало неправдой сообщения об отставках Залужного и министра обороны Рустема Умерова.