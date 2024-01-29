29 января, 17:34,
обновлено 29 января, 17:54

Катар заявил, что не участвует в переговорах с хуситами, но оказывает давление на Иран

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани назвал целью снижение напряженности в регионе

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Катар не участвует в переговорах с йеменскими хуситами, но оказывает давление на Иран с целью снижения напряженности в регионе.

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Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Катар не выступает посредником в переговорах с хуситами. <...> [Катар] оказывает давление на Иран с целью деэскалации ситуации с безопасностью в регионе", - сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Решением Генпрокуратуры России Атлантический совет признан нежелательной в РФ организацией. 

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