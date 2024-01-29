Минобороны Украины опровергло сообщения об отставках Залужного и Умерова

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее сообщил, что Валерия Залужного поставили в известность об отставке, но соответствующего указа пока нет

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство обороны Украины назвало неправдой сообщения об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и главы ведомства Рустема Умерова.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем. Нет, это неправда", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что главкома ВСУ Валерия Залужного сняли с должности. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Об отставке Умерова также сообщили некоторые украинские Telegram-каналы.