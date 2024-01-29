В Израиле прошел форум за возобновление создания еврейских поселений в Газе

По данным газеты The Times of Israel, среди гостей были 11 министров правительства и 15 депутатов правящей коалиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Конференция в поддержку возобновления поселенческой деятельности в секторе Газа прошла в Иерусалиме. Участие в ней приняли в том числе представители правящей в Израиле коалиции, сообщила газета The Times of Israel.

По ее информации, конференция была организована организацией "Нахала" и региональным советом Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан). Мероприятие собрало тысячи людей, главным образом сторонников ультраправых партий. Среди гостей форума были 11 министров правительства Израиля и 15 депутатов правящей коалиции, отмечает издание.

Самыми видными делегатами стали министр финансов Бецалель Смотрич, возглавляющий ультраправый блок "Религиозный сионизм", и лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир. Они неоднократно высказывались за возобновление строительства еврейских поселений в Газе после военной операции в анклаве и за поощрение "добровольной эмиграции" местного палестинского населения.

"Даст Бог, мы будем строить поселения и одержим победу", - сказал Смотрич собравшимся. Бен-Гвир заявил, что "пришло время вернуться в Гуш-Катиф", подразумевая блок израильских поселений, существовавший ранее в южной части сектора.

По итогам конференции Смотрич, Бен-Гвир и еще шесть министров от коалиции подписали документ, содержащий призыв "вырастить полные жизни еврейские поселения" в Газе, отмечает газета. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху участия в конференции не принимал, его канцелярия это событие никак не комментирует.

Сектор Газа и израильские поселения

Сектор Газа перешел под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны в 1967 году, после чего там началось строительство израильских поселений. В 2005 году Израиль в рамках плана по одностороннему размежеванию полностью вывел из сектора Газа свои войска и эвакуировал оттуда все еврейские поселения.

Вместе с тем их строительство на Западном берегу реки Иордан продолжается, что считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Еврейское государство тогда отказалось выполнять положения этого документа.

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля, нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал полномасштабную военную операцию в анклаве, целью которой заявлена полная ликвидация военного и управленческого потенциала ХАМАС. Нетаньяху, комментируя перспективы послевоенного устройства сектора, неоднократно отвергал возможность возобновления в нем строительства еврейских поселений.