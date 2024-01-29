Франция осудила планы Израиля по строительству поселений в секторе Газа

МИД страны напомнил о недавнем решении Международного суда ООН обязать Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Франция выступает против строительства израильских поселений в секторе Газа и требует от руководства еврейского государства отказаться от планов перемещения палестинцев. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция осуждает проведение в Иерусалиме с участием около десяти министров израильского правительства конференции, пропагандирующей создание поселений в Газе и перемещение палестинского населения Газы с этой территории. Франция ожидает от израильских властей четкого осуждения подобных идей", - гласит коммюнике.

МИД Франции напомнил о недавнем решении Международного суда ООН обязать Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. "Израильское правительство не вправе решать, где палестинцам жить на их земле. Будущее сектора Газа и его жителей в едином палестинском государстве, живущем в мире и безопасности бок о бок с Израилем", - говорится в заключении.

28 января в Иерусалиме прошла конференция в поддержку восстановления поселенческой деятельности в секторе Газа. Участие в ней приняли 11 израильских министров и 15 депутатов от правящей коалиции. Среди участников форума были министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, представляющие ультраправые силы и выступающие за строительство в секторе Газа еврейских поселений и поощрение "добровольной эмиграции" местного палестинского населения. По итогам конференции был принят документ под названием "Пакт о победе и возобновлении поселений", содержащий призыв вырастить полные жизни еврейские поселения в Газе.