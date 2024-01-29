Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об увольнении Залужного

Сергей Никифоров сообщил, что президент не увольнял главкома

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на фоне распространившейся информации об отставке главкома.

"Точно нет. Президент не увольнял главкома", - сказал он в комментарии изданию "Украинская правда".

Вскоре после этого Зеленский опубликовал свое вечернее обращение, в котором никак не прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) со своей стороны сообщил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Затем СМИ также распространяли информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а вместо него назначат начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Также некоторые телеграм-каналы сообщили об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. Тогда Минобороны заявило, что распространяющаяся информация - это неправда. Однако это вызвало вопросы в СМИ, опровергло ли ведомство отставку и министра, и главкома или лишь Умерова.

Береза также заявил, что Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отказались от должности главкома, а офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Экс-президент Украины Петр Порошенко, который находится сейчас в командировке в Брюсселе, заявил, что у партнеров "шок от самих слухов", и призвал Зеленского не подписывать указ, если такой документ готовился.