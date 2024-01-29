Главы МИД Израиля и Индии обсудили безопасность судоходства и связи между регионами

Министр иностранных дел Исраэль Кац пригласил своего коллегу "посетить Израиль, чтобы продолжить этот хороший разговор"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел Израиля и Индии Исраэль Кац и Субраманьям Джайшанкар обсудили по телефону ситуацию в регионе, в том числе вопросы безопасности судоходства и укрепления связей Ближнего Востока с Индией. Об этом глава израильского МИД сообщил на своей странице в X.

"Провел хороший разговор с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром, в ходе которого я выразил ему признательность за его дружбу и поддержку Израиля. Мы обсудили угрозы региональной безопасности, включая безопасность судоходства, и региональные проекты, которые соединяют Индию с Ближним Востоком", - написал Кац.

"Я также подчеркнул важность возвращения наших заложников [их сектора Газа]", - добавил министр, отметив, что пригласил своего коллегу "посетить Израиль, чтобы продолжить этот хороший разговор".