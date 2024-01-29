Bloomberg: США вновь введут санкции в отношении Венесуэлы из-за ограничений для оппозиции

По сведениям агентства, американские власти планируют отказаться от приостановки ограничительных мер в отношении Каракаса, действие которой рассчитано до апреля, если Мария Корина Мачадо не будет допущена до участия в президентских выборах

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вновь ввести санкции в отношении Венесуэлы после решения Верховного суда страны о поражении в политических правах лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, американские власти, в частности, планируют отказаться от приостановки ограничительных мер в отношении Каракаса, действие которой рассчитано до апреля, если Мачадо не будет допущена до участия в президентских выборах в этом году. Помимо этого, администрация президента США Джо Байдена рассматривает введение дополнительных рестрикций в отношении Венесуэлы.