Байден рассматривает варианты ответа на удар по силам США в Иордании

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что ответ на него последует в выбранное Вашингтоном время

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассматривает возможные варианты действий в связи с ударом по американским силам в Иордании, ответ на него последует в выбранное Вашингтоном время. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Он [Байден] дважды встречался со своей командой по национальной безопасности - вчера и сегодня. Он взвешивает имеющиеся у него варианты. Как он заявил вчера, мы ответим в соответствии с нашим графиком в выбранное нами время", - сказал Кирби.