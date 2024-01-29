ХАМАС заявило о более 400 погибших палестинцах на Западном берегу с октября 2023 года

В одной из провинций сектора Газа за последние двое суток погибли не менее 350 человек, рассказал член руководства движения Усама Хамдан

КАИР, 29 января. /ТАСС/. Более 400 палестинцев на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с момента эскалации вооруженного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года. С таким утверждением выступил член руководства движения Усама Хамдан.

"Число погибших на Западном берегу с 7 октября прошлого года превысило 400", - сказал он на пресс-конференции. Точное число Хамдан не привел. Он добавил, что в одной из провинций сектора Газа (Хан-Юнисе) за последние двое суток погибли не менее 350 человек. Член руководства ХАМАС подчеркнул, что решение Международного суда ООН до настоящего момента никоим образом не повлияло на действия израильских военных, которые продолжают "неизбирательные бомбардировки" Газы, а также осуществляют аресты и наносят серьезный ущерб инфраструктуре на палестинских территориях на Западном берегу.

26 января Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде.