Представитель правящего большинства обвинил президента Болгарии в коррупции

Делян Пеевски не привел каких-либо доказательств своих слов, добавив, что "информация о коррупции в президентской администрации опубликована на различных сайтах"

СОФИЯ, 29 января. /ТАСС/. Председатель парламентской группы политической партии "Движения за права и свободы" (ДПС) Делян Пеевски обвинил в коррупции президента Болгарии Румена Радева, назвав его "мистером Кэш", а администрацию главы государства - "темной властью, наполненной большим количеством денег". При этом каких-либо доказательств своих слов политик не привел.

"Диктатура президента завершилась и больше не повторится. Он признался, что готовит новый политический проект, ждем его на политическом поле в роли лидера. Перчатка брошена, мы ждем его для битвы на политическом поле. Пока же он сидит в уютном кресле президента, прячется за иммунитетом и злоупотребляет властью. Я не утверждаю, что президент в чем то виноват, мы ждем заключения прокуратуры и специальных служб, но есть много кассиров, которые доставляют добычу в администрацию президента", - сказал Пеевски.

На уточняющие вопросы журналистов политик заявил, что информация о коррупции в президентской администрации опубликована на различных сайтах, но на нее власти не обращают никакого внимания. "Жду, что президент подаст в отставку, после чего в роли лидера новой партии выйдет на политическом поле, и мы с ним сразимся на выборах. Это будет достойно, но будет недостойно, если эта его партия будет финансироваться грязными деньгами полученными во время мандатов его технических правительств", - указал Пеевски.

Позиция президента Болгарии

Радев на брифинге заявил, что "болгары ждут реальной политической альтернативы" нынешнему управлению государством, которая "будет противостоять взаимному отмыванию [от обвинений в преступных действиях] и потворству коррупционным скандалам", а также "вернет Болгарию в нормальную жизнь и обеспечит ей европейскую перспективу".

Радев не стал комментировать заявления Пеевского, однако назвал его "господин Магнитский" (ранее Пеевски был включен администрацией США в "список Магнитского"). "Бальзак давно уже заявил, что одна из самых отвратительных привычек мелких душ - подозревать в своих подлостях других", - отметил президент.

Глава государства призвал власти опубликовать отчеты специальных служб по расследованию множества громких коррупционных преступлений последних лет. "Когда не удается избавиться от тяжелого коррупционного наследия и когда возникают новые коррупционные скандалы, создаются фейки", - отметил он.

Борьба за власть

Разрастающийся скандал дал возможность лидеру политического объединения "Продолжаем перемены", бывшему премьеру Болгарии Кирилу Петкову в очередной раз заговорить о необходимости реформы специальных служб, заявив, что "без реформ спецслужбы бороться с коррупцией не могут". Он напомнил, что премьер-министр Николай Денков (выдвинут на пост блоком коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") уже предлагал провести смену руководителей специальных служб, в частности главы Государственного агентства национальной безопасности, но президент эту инициативу не поддержал.

Очередное напряжение между правящим парламентским большинством и главой государство возникло после принятых парламентом в декабре поправок к Конституции Болгарии, ограничивающих полномочия президента, и январских выборов парламентом новых судей Конституционного суда. Эти действия Радев определил как противоречащие конституции страны и опротестовал в Конституционном суде.