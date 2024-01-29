В Колумбии из-за феномена Эль-Ниньо на год ввели режим ЧС

Эта мера позволит выделить дополнительные бюджетные средства для устранения последствий стихии

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро подписал указ о введении на год режима чрезвычайной ситуации из-за климатического феномена Эль-Ниньо. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Для надлежащего противодействия последствиям феномена Эль-Ниньо президент Густаво Петро подписал указ, который объявляет режим национального бедствия на территории всей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в X.

Как уточняет администрация президента, срок действия указа - 12 месяцев. Эта мера позволяет выделить дополнительные бюджетные средства для устранения последствий стихии.

На прошлой неделе Петро сообщил, что Колумбия намерена обратиться за помощью в тушении лесных пожаров к ООН. По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями на 26 января, огнем за последние месяцы было затронуто более 17 тыс. га.

В регионе уже несколько месяцев фиксируется аномально жаркая погода. По мнению ученых, на засуху оказал влияние необычно активный в этом сезоне климатический феномен Эль-Ниньо.