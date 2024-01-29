В США экс-сотрудника налогового ведомства осудили за передачу налоговой отчетности Трампа

Чарльза Литтлджона приговорили к пяти годам тюремного заключения

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Бывший сотрудник Службы внутренних доходов США, ранее признавший вину в передаче СМИ налоговой отчетности экс-президента Дональда Трампа, приговорен федеральным судом округа Колумбия к пяти годам тюремного заключения. Об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее информации, Чарльз Литтлджон, раскрывший налоговые данные Трампа и других богатейших людей страны, также приговорен к трем годам пребывания под надзором и штрафу в размере $5 тыс. Судья Анна Рейес перед вынесением приговора назвала действия подсудимого "атакой на конституционную демократию".

Литтлджон, согласно сведениям обвинения, в течение двух лет злоупотреблял служебным положением и "использовал свой доступ к данным налогоплательщиков для продвижения собственных политических взглядов, считая себя выше закона". В обвинительных протоколах не упоминается Трамп, однако источники подтвердили телеканалу, что речь идет о налоговой отчетности бывшего американского президента.

По информации Министерства юстиции США, Литтлджон в 2018 году взломал системы Службы внутренних доходов и направил найденные им данные о налоговой отчетности богатейших американцев за последние 15 лет на созданный им же сайт, после чего переписал их на различные устройства для хранения. Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил CBS, что Литтлджон передал украденную документацию газете The New York Times и новостному ресурсу ProPublica.