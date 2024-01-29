Армия Израиля сообщила о рейде в офисе главы ХАМАС в Газе

В армии отметили, что военные обнаружили и уничтожили уже сотни входов в подземные туннели, использовавшиеся палестинскими радикалами

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Израильские военные провели рейды в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в том числе в офисе главы радикального палестинского движения ХАМАС в анклаве Яхьи Синвара. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Во время боевых действий в Хан-Юнисе боевые отряды 98-й дивизии провели рейды по сотням объектов с террористической инфраструктурой и постам ХАМАС. Инфраструктура включала батальонные штабы, тренировочные комплексы террористической организации ХАМАС, пункты связи, командный центр бригады [вооруженного крыла ХАМАС] "Хан-Юнис", здание военной разведки, крупный объект по производству ракет и офисы многих высокопоставленных лиц, включая офис Яхьи Синвара", - говорится в сообщении.

В армии отметили, что военные продолжают действовать в Хан-Юнисе, они обнаружили и уничтожили уже сотни входов в подземные туннели, использовавшиеся палестинскими радикалами. "Кроме того, под землей были уничтожены сотни террористов как в контактных боях, так и в результате авиаударов. Войска добиваются значительного успеха в ликвидации подземных структур в Хан-Юнисе", - добавила пресс-служба.