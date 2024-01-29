Буркина-Фасо продолжит взаимодействие с членами ECOWAS после выхода из организации

Глава МИД страны Карамоко Жан-Мари Траоре заявил, что передвижение людей и товаров является теперь серьезным вызовом

НАЙРОБИ, 29 января. /ТАСС/. Буркина-Фасо будет продолжать взаимодействие со странами - членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) после выхода из объединения. Об этом заявил глава МИД страны Карамоко Жан-Мари Траоре в эфире государственного ТВ.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из ECOWAS, региональной организации, объединяющей 15 стран.

Объясняя последствия этого решения для страны, глава МИД отметил, что Уагадугу продолжает поддерживать двусторонние отношения со всеми соседями. "Эти отношения будут продолжаться и, возможно, укрепляться. Выход неизбежно влечет за собой последствия, потому что мы связаны договором. Но главы государств приняли это решение, полностью осознавая эти последствия", - добавил он.

По словам Траоре, передвижение людей и товаров является теперь серьезным вызовом. "Это области, в которых ECOWAS работает уже долгое время, и этот сектор, безусловно, пострадает. Есть и другие механизмы, которые позволят достичь договоренностей с государствами в индивидуальном порядке", - добавил он.

В сентябре прошлого года Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны под названием "Альянс государств Сахеля". В учредительном документе отмечалось, что "нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расценено как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы".