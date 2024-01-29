Армия Израиля заявила о новых авиаударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ также зафиксировал несколько инцидентов со снарядами, запущенными из Ливана по северу Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли новую серию ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители Армии обороны Израиля нанесли авиаудары по целям "Хезболлах" в Ливане через два часа после предыдущего удара. Эти цели включали в себя инфраструктуру "Хезболлах" и наблюдательный пост, расположенный в районах Маркаба, Тайбе и Марун-эр-Рас на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние часы армия зафиксировала "несколько инцидентов со снарядами, запущенными из Ливана по северу Израиля", отметили в пресс-службе. "Армия обороны Израиля ответила нанесением ударов по местам запусков и другим районам в Ливане", - добавили военные.