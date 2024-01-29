Пентагон заявил об увеличении числа раненых при ударе по базе США в Иордании до 40

Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх не исключила, что эта цифра может вырасти в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Число пострадавших при атаке на американскую военную базу в Иордании превысило 40. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"На данный момент, по нашей оценке, ранено более 40 человек", - сказала она, не исключив, что эта цифра может вырасти в ближайшее время.

Представитель Пентагона также утверждала, что за атакой на американскую базу стоит Иран. "Мы знаем, что это вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном", - заявила Сингх.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". По словам лидера США, нападение было "совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке".