США заявили, что Иран несет ответственность за атаку в районе Эт-Танф

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что исламская республика финансирует вооруженные группы, которые действуют в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Пентагон считает, что Иран ответственен за последнее нападение на базу американских военных в районе Эт-Танф. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Ответственность несет Иран, так как он финансирует те вооруженные группировки, которые действуют в Ираке и Сирии и совершают нападения на наших военнослужащих", - сказала она. В Пентагоне анализируют обстоятельства нападения на военную базу, но о каких-либо выводах Сингх говорить не стала.

Представитель Пентагона уверяла, что США "не стремятся вступить в войну, не стремятся к дальнейшему обострению конфликта и не хотят, чтобы он перерос в региональный конфликт". США будут делать все необходимое для защиты своих военных на Ближнем Востоке и обеспечения безопасного судоходства в Красном море, заверила она.

Пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". По словам президента, нападение было "совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке".