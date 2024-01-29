В ЕК заявили, что не могут инициировать лишение Венгрии права голосов в Совете ЕС

С таким призывом ранее выступил Европарламент

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Еврокомиссия не намерена и не имеет полномочий самостоятельно инициировать процедуру лишения Венгрии права голосов в Совете Евросоюза, такое решение могут принять только сами страны - члены Евросоюза, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по общим вопросам.

Отвечая на вопрос журналиста, готова ли Еврокомиссия задействовать седьмую статью Договора о Европейском союзе, которая предусматривает возможность приостановить права страны - члена ЕС, включая право голосования в Европейском совете, в случае "серьезных и систематических нарушений базовых принципов Евросоюза", Рейндерс заявил: "Вы знаете, что Еврокомиссия не принимает подобных решений, они находятся полностью в компетенции Совета ЕС (в который входят все 27 государств - членов Евросоюза - прим. ТАСС)".

"В том случае, если Совет ЕС пошлет четкий сигнал о принятии такого решения, конечно, Еврокомиссия реализует волю Совета ЕС", - заявил еврокомиссар, повторяя позицию, которой Еврокомиссия придерживается на протяжении последних двух лет по вопросу обвинений в адрес Венгрии в различных нарушениях принципа верховенства права.

Ранее с призывом лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС выступал Европарламент, критикуя премьера Венгрии Виктора Орбана за блокирование на саммите ЕС в декабре решение о выделении Киеву помощи в €50 млрд на ближайшие четыре года.

1 февраля лидеры ЕС собираются на экстренный саммит в Брюсселе, на котором будет повторно обсуждаться внесение дополнений в долгосрочный бюджет ЕС для выделения финансовой помощи Украине.