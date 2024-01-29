В США заявили о намерении продолжить борьбу с ИГ в Сирии и Ираке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что "миссия по борьбе с ИГ независима и отделена" от действий Вашингтона, направленных на поддержку Израиля

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Вашингтон намерен продолжить проведение операции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, несмотря на атаку, при которой погибли трое военных США в Иордании. Такой подход изложил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Эти военные выполняли жизненно важную миссию в регионе, направленную на то, чтобы помочь нам взаимодействовать с партнерами в борьбе с ИГ", - отметил он. "И даже по мере того, как Министерство обороны США собирает сведения о нападениях, эта миссия должна и будет продолжаться", - добавил Кирби.

Сотрудник СНБ заверил, что "миссия по борьбе с ИГ независима и отделена" от действий Вашингтона, направленных на "поддержку Израиля и предотвращение более масштабного конфликта в регионе". "Мы не стремимся к еще одной войне, мы не стремимся к эскалации, но мы точно сделаем все необходимое для самозащиты с целью продолжения этой миссии, а также для надлежащего ответа на эти атаки", - сказал он.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки с применением беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее телеканал CNN уточнил, что пострадали 34 военных. Пентагон ранее обещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время в подходящем месте".

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.