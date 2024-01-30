При этом глава правительства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что "это определенно повлечет за собой последствия, которые так или иначе отразятся на региональной безопасности"

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани рассчитывает, что возможный ответ Соединенных Штатов на атаку их военной базы в Иордании не приведет к эскалации в регионе.

"Это определенно повлечет за собой последствия, которые так или иначе отразятся на региональной безопасности. Мы надеемся, что ситуацию удастся удержать под контролем", - сказал премьер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Решением Генпрокуратуры России Атлантический совет признан нежелательной в РФ организацией.

Он также подчеркнул, что ответные меры в отношении поддерживаемых Ираном группировок, на которые США возложили ответственность за атаку, не должны повлиять на посредничество Катара в переговорах об освобождении израильских заложников из сектора Газа.

"Я надеюсь, ничто не подорвет наши усилия и не поставит под угрозу этот процесс", - заявил глава катарского правительства, отвечая на вопрос о том, может ли силовой ответ США иметь последствия для намечающейся сделки между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников в обмен на временное прекращение боевых действий.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. Позднее телеканал CNN уточнил, что число пострадавших солдат увеличилось до 34. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте".