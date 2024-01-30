Блинкен заявил, что США будут решительно отвечать на удары по своим интересам

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что Ближний Восток переживает "самое серьезное с 1973 года" обострение ситуации

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их интересам и войскам на Ближнем Востоке может занять несколько этапов, быть многоуровневой и продолжительной по времени. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте.

Комментируя нападение на ВС США на сирийско-иорданской границе, госсекретарь отметил: "С самого первого дня мы четко заявили, что будем защищать наших людей. Мы будем защищать наших военнослужащих [на Ближнем Востоке]. Мы собираемся защищать наши интересы".

"Мы ответим и ответим решительно. Мы ответим в то время и в том месте, которые сами изберем. <...> Мы ответим, и этот ответ может быть многоуровневым, поэтапным и продолжительным по времени", - сказал Блинкен. Он адресовал свои слова тем, "кто попытается использовать кризис на Ближнем Востоке <...> для дальнейшей нестабильности и использовать его в качестве предлога для нападения на военнослужащих" США.

Как напомнил госсекретарь, регион переживает самое серьезное с 1973 года обострение ситуации. "Я думаю, очень важно отметить, что сейчас на Ближнем Востоке невероятно нестабильное положение. Я бы сказал, что такой опасной ситуации, как та, с которой мы сейчас сталкиваемся в регионе, не было по крайней мере с 1973 года. И, возможно, даже раньше", - сказал он. Речь идет о Войне Судного дня - военном конфликте между коалицией арабских государств и Израилем с 6 по 25 октября 1973 года. США пытаются не допустить эскалации ситуации, продолжил Блинкен. "Мы предприняли значительные действия по сдерживанию группировок и ослаблению их потенциала в Ираке, Сирии и Йемене. В то же время президент [США Джо Байден] четко дал понять, что мы хотим предотвратить более масштабное обострение. Мы хотим предотвратить распространение этого конфликта", - добавил госсекретарь.

Атака БПЛА на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф

Он также подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном, но будут предпринимать все необходимые действия для защиты своих войск в регионе, ответ на атаки будет энергичным.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном, мы не стремимся к войне с Ираном, но мы защищали и продолжим защищать наш личный состав и принимать все необходимые действия для этого, включая очень энергичный ответ на недавно имевшие место атаки", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что не станет анонсировать конкретные шаги Вашингтона на этом направлении.

"Атаки, которые имели место с октября на наши силы, наш личный состав в Ираке и Сирии, предпринимали группировки, связанные с Ираном, поддерживаемые Ираном, получающие снаряжение от Ирана", - добавил Блинкен.

"Я бы отметил, что присутствие наших сил в Ираке и Сирии не имеет никакого отношения к Газе, к конфликту, который продолжается с 7 октября, с момента ужасных атак ХАМАС. И в полной мере имеет отношение к тому, чтобы не было восстановления "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Вот почему они там находятся. Ирану следовало бы быть заинтересованным в этом, но группировки, связанные с ним, наоборот, осуществляют эти атаки", - добавил госсекретарь.

В результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.