МИД Италии вызывает посла Венгрии из-за условий содержания задержанной итальянки

Как сообщил адвокат Иларии Салис, в зал суда она вошла со связанными руками и ногами и в сопровождении двух вооруженных охранников

РИМ, 30 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Италии вызывает посла Венгрии из-за условий содержания итальянской гражданки Иларии Салис, задержанной более года назад по обвинению в нападении во время антифашисткого марша. Как указывают итальянские СМИ, в Будапеште начался суд над женщиной, которую прокуратура требует приговорить к 11 годам тюрьмы.

Как сообщил ее адвокат, в зал суда обвиняемая вошла со связанными руками и ногами и в сопровождении двух вооруженных охранников, передает канал RAI News 24. Женщину, учителя по профессии, держат в тюрьме строго режима. Венгерский дипломат вызван для выражения протеста условиями содержания итальянки.

Она участвовала в акции антифашистов, в ходе которой произошли стычки с националистами и ультраправыми, которые проводили свое мероприятие. Обвинение утверждается, что итальянка нанесла двум человекам увечия. Она вину отрицает.

В европейском контексте считается, что нынешние власти Италии имеют много общего с лидером Венгрии Виктором Орбаном, особенно по миграционной теме, а также разделяют консервативные подходы по ряду тем. Агентство Bloomberg утверждало, что учитывая "особые отношения" итальянского премьер-министра Джорджи Мелони с Орбаном, на неё возложена задача убедить его перестать препятствовать выделению финансовой помощи Украине.