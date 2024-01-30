США назвали безрассудной риторику израильских чиновников о сокращении территории Газы

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что слова отдельных чиновников не означают, что власти Израиля не прислушиваются к советам Вашингтона

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Белый дом считает безрассудной и подстрекательской риторику нескольких должностных лиц Израиля о необходимости сокращения территории сектора Газа и возобновления строительства израильских поселений в анклаве.

"Некоторые из высказываний и формулировок, приписанных некоторым министрам на этом мероприятии, безответственные, безрассудные и подстрекательские, - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов. - Конечно, это не соответствует нашей решительной политической позиции, что не может быть никакого сокращения территории Газы".

Кирби подчеркнул, что слова отдельных чиновников не означают, что израильские власти не прислушиваются к советам Вашингтона. "Есть несколько человек в кабинете министров, которые ведут себя безрассудно и делают эти подстрекательские комментарии. Но это не означает, что у нас нет открытой линии связи с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху и его кабинетом и что они невосприимчивы и не прислушивались к нашим призывам", - отметил представитель Белого дома. "Отдельные члены кабинета могут говорить сами за себя, и то, что они говорят и делают, не соответствует нашей позиции", - добавил он.

28 января в Иерусалиме прошла конференция в поддержку восстановления поселенческой деятельности в секторе Газа. Участие в ней приняли 11 израильских министров и 15 депутатов от правящей коалиции. Среди участников форума были министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, представляющие ультраправые силы и выступающие за строительство в секторе Газа еврейских поселений и поощрение "добровольной эмиграции" местного палестинского населения. По итогам конференции был принят документ под названием "Пакт о победе и возобновлении поселений", содержащий призыв вырастить полные жизни еврейские поселения в Газе.