Блинкен заявил, что есть надежда на новую договоренность об освобождении заложников ХАМАС

Госсекретарь США не стал приводить подробности, но отметил, что "была проделана очень продуктивная работа"

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что находящееся в разработке предложение по освобождению заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, дает подлинную надежду на будущий обмен.

"Я считаю, что это предложение сильное и убедительное, опять же, оно дает надежду на то, что мы вернемся к этому процессу, но ХАМАС должно принять свои решения", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне. "Я не могу сказать больше об этом, но могу заявить, что была проделана очень продуктивная работа и есть подлинная надежда на будущее", - добавил он.