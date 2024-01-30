29 января, 21:17,
обновлено 29 января, 21:41
Палестино-израильский конфликт

Блинкен заявил, что есть надежда на новую договоренность об освобождении заложников ХАМАС

Госсекретарь США не стал приводить подробности, но отметил, что "была проделана очень продуктивная работа"

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что находящееся в разработке предложение по освобождению заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, дает подлинную надежду на будущий обмен.

"Я считаю, что это предложение сильное и убедительное, опять же, оно дает надежду на то, что мы вернемся к этому процессу, но ХАМАС должно принять свои решения", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне. "Я не могу сказать больше об этом, но могу заявить, что была проделана очень продуктивная работа и есть подлинная надежда на будущее", - добавил он. 

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