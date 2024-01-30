"Репортеры без границ" заявили, что ситуация для журналистов в Газе остается очень опасной

В организации отметили, что многие сотрудники палестинских СМИ сталкиваются с проблемами при выезде из анклава

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Палестинские журналисты испытывают проблемы с выездом из сектора Газа. Об этом сообщила международная неправительственная организация "Репортеры без границ" в ответ на запрос агентства DPA.

"Мы предполагаем, что большее количество палестинских журналистов, как и мирных жителей в целом, захотят покинуть зону боевых действий", - заявили в объединении, добавив, что пока это удалось сделать лишь немногим журналистам. В то же время "Репортеры без границ" выступили за то, чтобы больше международных работников СМИ имели возможность прибыть в Газу. "Ситуация для журналистов на местах остается чрезвычайно опасной, особенно из-за израильских авиаударов, неоднократно блокируемых телефонных и интернет-соединений, а также проблем и страха, связанных с жизнью в секторе Газа. Из-за перебоев в подаче электроэнергии и интернета специалистам СМИ трудно совершать звонки, заряжать свои телефоны и камеры, ездить и разговаривать с источниками или своими редакциями", - указали в организации.

Палестинское движение ХАМАС, по мнению ассоциации, является серьезной проблемой. "Террористическая организация неоднократно жестко ограничивала работу независимых и критически настроенных СМИ в прошлом, в том числе насильственно, и целенаправленно распространяла пропаганду", - утверждали "Репортеры без границ".

По данным организации, с момента начала нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года по состоянию на середину января было убито 89 работников СМИ - 82 в секторе Газа, 4 в Израиле и 3 в Ливане. В отношении 24 погибших сотрудников СМИ - 20 в секторе Газа, 3 в Ливане и 1 в Израиле - ассоциация "смогла с достаточной уверенностью установить, что смерть жертв была напрямую связана с их журналистской деятельностью".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.